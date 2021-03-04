Canlı müzik yasak mı? Kafelerde canlı müzik yasağı için İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Canlı müzik yasak mı sorusu, genellikle kafelerde verilen bu hizmet dolayısıyla araştırılmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Sıkça Sorular Sorular' başlığı altında cevap bulan konu, pek çok kafe sahibi ve canlı müzik sanatçısı için yol gösterici olacak. İşte, canlı müzik yasak mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Canlı müzik yasak mı sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Yayımlanan cevapta;
"21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.