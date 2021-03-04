Canlı müzik yasak mı? Kafelerde canlı müzik yasağı için İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Canlı müzik yasak mı sorusu, İçişleri Bakanlığı tarafından yanıtlandı. Yayımlanan cevapta;

"21/12/2020 tarih ve 21153 sayılı genelge, 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı genelgede açıkça belirtildiği üzere dans, oyun vb. amaçlı olanlar başta olmak üzere canlı müzik konusunda kısıtlama getirilmiş olup, restoranlarda canlı müzik etkinliğine izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.