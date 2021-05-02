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Gündem
Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 02.05.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Canlı derste aniden fenalaşan Esra öğretmenden kahreden haber

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Canlı derste aniden fenalaşan Esra öğretmenden kahreden haber

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, canlı derste fenalaşan sınıf öğretmeni Esra Karaman (29), kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Esra öğretmenin beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verilen Esra öğretmenin ölümü, ailesi, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri ile sevenlerini yasa boğdu.

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  • Canlı derste aniden fenalaşmıştı Esra öğretmenden kahreden haber
  • Canlı derste aniden fenalaşmıştı Esra öğretmenden kahreden haber
  • Canlı derste aniden fenalaşmıştı Esra öğretmenden kahreden haber
  • Canlı derste aniden fenalaşmıştı Esra öğretmenden kahreden haber
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bodrum'da özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan Esra Karaman, geçen 29 Nisan'da uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

Canlı derste aniden fenalaşan Esra öğretmenden kahreden haber

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan Esra öğretmen, durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Canlı derste aniden fenalaşan Esra öğretmenden kahreden haber

İki gün yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Esra Kahraman'ın ölümü yakınları, sevenleri ve öğrencilerini yasa boğdu. Mert Karaman ile evli olan Esra Karaman memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, dün akşam saatlerinde toprağa verildi.

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