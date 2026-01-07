×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

'Canlı bombayım' dedi, ortalık karıştı! Hastanede büyük panik yaşandı, kırmızı alarm verildi...

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Hastane#Canlı Bomba
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 13:15

Hatay'da bir hastanede, B.O. isimli kişinin 'canlı bombayım' demesi üzerine kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hastanede panik yaşandı ve vatandaşlar yoğun bakımdaki hastalarını dışarı çıkardı. Hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. B.O. isimli kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırması’nda yaşandı. Hastanenin Acil bölümde B.O. isimli kişinin üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi.

Canlı bombayım dedi, ortalık karıştı Hastanede büyük panik yaşandı, kırmızı alarm verildi...

HASTALAR DIŞARI ÇIKARILDI

Alarm üzerine hastanede panik yaşandı ve vatandaşlar yoğun bakımdaki hastalarını dışarı çıkardılar. İhbar üzerine bölgeye; Polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi.

Canlı bombayım dedi, ortalık karıştı Hastanede büyük panik yaşandı, kırmızı alarm verildi...

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Haberin Devamı

Çevredeyse Polis Özel Hareketleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin şahısla kurdukları diyaloglarda B.O. isimli kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Panik üzerine hastane çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını cep telefonuyla görüntülediler.

Gözden Kaçmasın48 saatte dört farklı görünüm: Neden sürekli kıyafeti değiştirildi Sosyal medyayı ikiye böldü, gerçek ortaya çıktı48 saatte dört farklı görünüm: Neden sürekli kıyafeti değiştirildi? Sosyal medyayı ikiye böldü, gerçek ortaya çıktıHaberi görüntüle

Polis ekiplerinin ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara ihbarın asılsız olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar hastaneye döndüler. Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar, kırmızı kodlu alarm üzerine panik yaşadıklarını söyledi.

Canlı bombayım dedi, ortalık karıştı Hastanede büyük panik yaşandı, kırmızı alarm verildi...

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Canlı bombayım dedi, ortalık karıştı Hastanede büyük panik yaşandı, kırmızı alarm verildi...


Gözden KaçmasınErtekinler suç örgütü lideri Rojhat Ertekin, Yunanistanda yakalandı'Ertekinler' suç örgütü lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'da yakalandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Hastane#Canlı Bomba

BAKMADAN GEÇME!