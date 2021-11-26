Canlı bombaların elebaşı öldürüldü

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Öldürülen teröristlerden birinin PKK/KCK’nın dış ilişkilerinden sorumlu ve geçmişte intihar saldırılarını planlayan ekibin içinde yer alan ‘Botan’ kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gören’in bir süre terör örgütünün özellikle kentler ve turistik merkezlere yönelik intihar saldırılarını düzenleyen örgütün yan kuruluşu TAK içinde faaliyet gösterdiği, daha sonra Kuzey Irak Gara’da görevlendirildiği tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Pençe harekâtlarında yaralanan Gören’in tedavisinin ardından sahaya döndüğü anlaşıldı.