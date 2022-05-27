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Canlı bomba vuruldu

#Gaziantep#Canlı Bomba#Emniyet
Canlı bomba vuruldu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün önüne gelen Ümit Koçyiğit, “Üzerimde bomba var” diyerek ve tekbir getirerek içeri girmek istedi. Polisler, Koçyiğit’i yaralı olarak etkisiz hale getirdi.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün giriş kapısı önüne dün saat 17.00 sıralarında gelen ve siyah bir poşet taşıyan Ümit Koçyiğit (32), iddiaya göre “Üzerimde bomba var” diyerek ve tekbir getirerek içeri girmek istedi. Kapıdaki polislerin havaya açtığı uyarı ateşine rağmen durmayan şüpheli Koçyiğit’i, polisler, vurarak etkisiz hale getirdi. Emniyet binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı da bomba ihtimali nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekibi uzmanları, fünye ile patlatıp incelediği poşette patlayıcıya rastlamadı ancak Ümit Koçyiğit’in kıyafetinde kablolar sarkan sahte bir bomba düzeneği tespit etti.

Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli Ümit Koçyiğit’in tedavisi hastanede sürüyor.                        

 

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#Gaziantep#Canlı Bomba#Emniyet

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