×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çankırılı çiftçiye şok! Yumurtadan çıkan civcivi görünce neye uğradığını şaşırdı

Güncelleme Tarihi:

#Civciv#Çankırı#Haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 12:56

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde besicinin kuluçkaya koyduğu yumurtadan 4 ayaklı civciv çıktı. Çiftçi Mahmut Kayabaşı, "Yiyeceğimiz yumurtaları kendi tavuklarımızdan üretiyoruz. Kuluçkaya koyduğumuz 14 yumurtanın 11'inden civciv çıktı. Bunların içinden birinin de 4 ayaklı olduğunu fark ettim. Hangi sebepten olduğunu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

Haberin Devamı

İlçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılık yapan Kayabaşı ailesi, ihtiyaçlarını karşılamak için tavuk da yetiştiriyor.

Bir tavuğunu kuluçkaya yatıran Mahmut Kayabaşı'nın koyduğu 14 yumurtadan 11 civciv çıktı. Civcivleri inceleyen Kayabaşı, birinin 4 ayağının olduğunu fark etti. Bunun üzerine video çekerek sosyal medyada paylaşan Kayabaşı yoğun ilgiyle karşılaştı.

Çankırılı çiftçiye şok Yumurtadan çıkan civcivi görünce neye uğradığını şaşırdı

İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Mahmut Kayabaşı, AA muhabirine, "Yiyeceğimiz yumurtaları kendi tavuklarımızdan üretiyoruz. Kuluçkaya koyduğumuz 14 yumurtanın 11'inden civciv çıktı. Bunların içinden birinin de 4 ayaklı olduğunu fark ettim. Hangi sebepten olduğunu bilmiyorum ama ilk defa böyle bir durumla karşılaştık." dedi.

Haberin Devamı

Çankırılı çiftçiye şok Yumurtadan çıkan civcivi görünce neye uğradığını şaşırdı

Civcivlere geçici olarak eski evlerinde baktığını söyleyen Kayabaşı, büyüdüklerinde ise kümesteki tavukların yanına koyacaklarını belirtti.

Çankırılı çiftçiye şok Yumurtadan çıkan civcivi görünce neye uğradığını şaşırdı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Civciv#Çankırı#Haber

BAKMADAN GEÇME!