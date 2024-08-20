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Çankırı'daki orman yangınının bilançosu: 44,17 hektar alan zarar gördü

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#Orman Yangını#Çankırı#Yangın
Çankırıdaki orman yangınının bilançosu: 44,17 hektar alan zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 08:05

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 14’üncü saatte sürüyor. Yangının etkisini yitirdiği belirtildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle 4 köyde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yangına müdahalede bulundu. Sabah saatlerine kadar süren çalışmalar neticesinde yangının ilerleyişi durduruldu.

Ekipler sabah saatleri itibarıyla 4 farklı bölgede soğutma çalışması yapıyor. Öte yandan, yangında 44,17 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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#Orman Yangını#Çankırı#Yangın

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