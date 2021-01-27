Çankırı'da yeşil reçeteli ilaç satan şüpheliye tutuklama

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçete ile verilen ilaçların satıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, kent merkezindeki çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu E.Y.'nin kendisine tedavi için verilen yeşil reçeteli ilaçları sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan E.Y.'nin, kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.