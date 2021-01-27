MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇankırı'da yeşil reçeteli ilaç satan şüpheliye tutuklama
GeriGündem Çankırı'da yeşil reçeteli ilaç satan şüpheliye tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

Çankırı'da yeşil reçeteli ilaç satan şüpheliye tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çankırı'da yeşil reçeteli ilaç satan şüpheliye tutuklama
Abone Olgoogle-news

Çankırı'da çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan E.Y, yeşil reçeteli ilaç sattığı gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeşil reçete ile verilen ilaçların satıldığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, kent merkezindeki çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu E.Y.'nin kendisine tedavi için verilen yeşil reçeteli ilaçları sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan E.Y.'nin, kasten yaralama, mala zarar verme, yağma, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle