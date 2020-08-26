MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇankırı'da valilikten 'konvoy' yasağı
GeriGündem Çankırı'da valilikten 'konvoy' yasağı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Çankırı'da valilikten 'konvoy' yasağı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çankırı'da valilikten 'konvoy' yasağı
Abone Olgoogle-news

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cuma gününden itibaren kentte her türlü düğün ve benzeri araç konvoyunun yasaklandığını açıkladı.

Çankırı Valisi Ayaz, 5 gün önce Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Eylül'den itibaren düğünlerde geleneksel olarak yapılan 'bayrak dikimi', 'baş donanma' etkinlikleri, 'kız kınası' ve kız- erkek evlerinde düzenlenen mevlitlere izin verilmeyeceğini, sadece 3 saatle sınırlı düğün yapılmasına müsaade edileceğini duyurmuştu. Vali Ayaz, bugün yaptığı açıklamada ise "Kıymetli Çankırılılar; 28 Ağustos Cuma gününden itibaren her türlü düğün gibi araç konvoyu yasaklanmıştır. Her vatandaşımız bizim için çok değerli, salgın tedbirlerini artırmak ve riskleri azaltmak zorundayız" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle