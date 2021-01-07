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ÇANKIRI (AA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

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Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı
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Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen şahıslara yönelik Çerkeş ilçesinde 3 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Narkotik köpeği "Ofset"in de kullanıldığı operasyonda, 579 gram sentetik kannabinoid, 60 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatları ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili G.B, T.D. ve M.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerden G.B. ve T.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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