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Çankırı'da şaşırtan görüntü! İskeletle selfie çekti

#Çankırı#Jandarma#İskelet
Çankırıda şaşırtan görüntü İskeletle selfie çekti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdiğini belirtirken iskelet ile çektiği selfie şaşkınlık yarattı

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İkizören köyünde, geçen günlerde etkili olan yağışın ardından suyun toprağı aşındırmasıyla Sağlık Sokak'ta, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

Çankırıda şaşırtan görüntü İskeletle selfie çekti

Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi. Muhtar Ünver, "Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor.
Çankırıda şaşırtan görüntü İskeletle selfie çekti


Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler" dedi.
Çankırıda şaşırtan görüntü İskeletle selfie çekti

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#Çankırı#Jandarma#İskelet

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