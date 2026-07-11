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Çankırı'da otomobil traktöre çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

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#Çankırı#Trafik Kazası#Otomobil
Çankırıda otomobil traktöre çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 16:20

Çankırı'da otomobilin park halindeki traktöre çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Kızılırmak kara yolu Tepealagöz köyü yol ayrımında meydana geldi. Adem S’nin (41) kullandığı 18 DN 639 plakalı otomobil, park halindeki traktöre çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çankırıda otomobil traktöre çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobil sürücüsü Adem S. olay yerinde yaşamını yitirirken, aracında bulunan Sadık Aras İ. (8), Satı İ. (80) ve Sadık İ. (75) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sadık Aras İ. ve Satı İ. kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Çankırı#Trafik Kazası#Otomobil

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