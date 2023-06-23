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Çankırı'da otomobil, TIR'a çarptı; 3 ölü, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Çankırı#Kaza
Çankırıda otomobil, TIRa çarptı; 3 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 15:49

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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​Kaza, gece saatlerinde İstanbul-Samsun yolunda meydana geldi. Samsun yönünde giden İ.A. (39) yönetimindeki 34 CAL 074 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, emniyet şeridinde park halindeki 33 EMT 37 ve 06 BEN 707 plakalı TIR'lara peş peşe çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çankırıda otomobil, TIRa çarptı; 3 ölü, 4 yaralı

 Sürücü İ.A. Kaza yerinde, B.A. (5) ile S.A.İ. kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yaralanan A.S. (3), U.A. (38), V.A. (36) ve Ş.S. (31) ise hastanede tedaviye alındı. TIR sürücüleri, polis ekiplerince gözaltına alınırken; kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Trafik Kazası#Çankırı#Kaza

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