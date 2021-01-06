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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

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Çankırı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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ÇANKIRI'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çankırı Ilgaz yolunun İndağı mevkisinde meydana geldi. Berat Yılmaz (31) yönetimindeki 06 BCJ 289 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Yıldırım'ın (62) kullandığı 34 VP 7627 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, ticari araçta bulunan Ayşe Yıldırım (55) ve Mehmet Tosun (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Berat Yılmaz, Mustafa Yıldırım ile iki araçta bulunan Rukiye İpek (36) ve Gökhan Ekinci (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

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