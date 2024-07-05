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Çankırı'da korkunç olay: Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

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#Çankırı#Bıçaklı Saldırı#Cinayet
Çankırıda korkunç olay: Park yeri kavgasında bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 16:55

Çankırı'da Özkan Uçar (23) motosiklet park yeri nedeniyle kavga ettiği H.S. (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Eşikli Aralık Sokak'ta meydana geldi. Özkan Uçar ile H.S. arasında motosiklet park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.S., üzerindeki bıçağı çekip Özkan Uçar'ı göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Uçar’ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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#Çankırı#Bıçaklı Saldırı#Cinayet

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