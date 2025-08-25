×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çankırı'da korkunç olay! Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı#Cinayet#İtiraf
Çankırıda korkunç olay Dayısını öldürüp gömdü, polise teslim olup suçunu itiraf etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 14:26

Çankırı'da bir süredir haber alınamayan Murat Aygen'in (41) yeğeni E.Y. (28) tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.

Haberin Devamı

Olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan E.Y., Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti. E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti. E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı. 

Gözden Kaçmasınİsrail Gazzede hastane vurdu: Çok sayıda can kaybıİsrail Gazze'de hastane vurdu: Çok sayıda can kaybıHaberi görüntüle

Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözden KaçmasınKonyada baba oğul otomobile binerken öldürüldüKonya'da baba oğul otomobile binerken öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çankırı#Cinayet#İtiraf

BAKMADAN GEÇME!