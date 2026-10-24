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Çankırı'da korkunç kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı#Trafik Kazası#Uçurum
Çankırıda korkunç kaza Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 01:45

Çankırı’da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kaza Bayramören ilçesi Bey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mantar toplamaktan dönenlerin bulunduğu Recep Yazıcı (77) yönetimindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Çankırı#Trafik Kazası#Uçurum

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