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Çankırı'da korku dolu dakikalar! Çatıdan atlayan şahsı hava yastığı kurtardı

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#Çankırı#Çerkeş#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 21:18

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısından atlayan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığı sayesinde kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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Olay, Çankırı’nın Çerkeş ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Binanın çatısındaki şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından güvenlik önlemi alarak intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için çalışma başlatıldı. İkna çalışmaları sırasında çatıdan atlayan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığının üzerine düştü.

Hava yastığının üzerinden alınan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

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Şahsın, 4 katlı bir binanın çatısından atladığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde şahsın aşağı atladığı görülüyor. Brandanın üzerine düşen şahsa ekipler tarafından müdahale ediliyor.

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#Çankırı#Çerkeş#Yangın

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