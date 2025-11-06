×
Çankırı'da kayıp olarak aranıyordu! Ölü bulundu

#Çankırı#Yapraklı#Kayıp
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 16:05

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Osman Soydaş, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan Osman Soydaş'tan (30) haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatılmıştı. AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

