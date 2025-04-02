×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki Ayaz için arama çalışması başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı#Kayıp Çocuk#Ayaz Hamdi Kaya
Çankırıda kaybolan 9 yaşındaki Ayaz için arama çalışması başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 18:00

Çankırı'da kaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya için jandarma ve AFAD tarafından arama çalışması başlattı.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan ailesiyle memleketi Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Süleymanhacılar Köyü'ne gelen ve bu sabah evden çıkan Ayaz Hamdi Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce köyde ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

İz takip köpeği ve dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında henüz çocuğa ait bir ize rastlanamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çankırı#Kayıp Çocuk#Ayaz Hamdi Kaya

BAKMADAN GEÇME!