Çankırı'da kadını darbeden eski eşi ve yakınına tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında Çankırı'da meydana gelen kadına yönelik şiddet görüntüleri ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

Soruşturmanın tüm yönleri ile titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Mayıs 2021'de müştekinin eşyalarını almak için bahse konu ikamete geldiğinde eski eşi S.Ç ve onun yakınları olan O.Ç ve T.G tarafından darp edilerek tehdit ve hakarete maruz kaldığı olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, üç şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır. 19 Mayıs 2021'de Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince S.Ç ve O.Ç tutuklanmıştır."

T.G'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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