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ÇANKIRI (İHA)
Haber Giriş: 02.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Çankırı'da kaçak 'matkap' operasyonu

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Çankırı'da kaçak 'matkap' operasyonu
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Çankırı'da kaçak olduğu belirlenen matkapları satmaya çalışan 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte kaçakçılığa nefes aldırmıyor. Bu kapsamda çalışmalar yürüten ve gelen ihbarları değerlendiren ekipler, kent merkezinde operasyon düzenledi. İl merkezinde kaçak elektronik el aleti satışı yapmak isteyen M.T. ve Y.T. isimli şahıslar gözaltına alınırken yurt dışı menşeili 14 şarjlı matkaba da el konuldu.
Şahıslar hakkında 'kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu' kapsamında adli işlem başlatıldı.

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