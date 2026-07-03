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Çankırı'da feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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#Çankırı#Kızılırmak#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 15:10

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Kızılırmak ilçesi Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Remzi Akdemir (75) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı.

Çankırıda feci kaza: 1i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 12 yaşındaki Hasan Salih Gümüşbuğa olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem G. (30), Abdullah G. (5), Esma Betül G. (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı.

Çankırıda feci kaza: 1i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

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Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Remzi Akdemir hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Çankırı#Kızılırmak#Trafik Kazası

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