Çankırı'da feci kaza: 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Haberin Devamı

Kaza, Kızılırmak ilçesi Çankırı-Kızılırmak karayolu Bozkır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Gümüşbuğa (43) idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Remzi Akdemir (75) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan 12 yaşındaki Hasan Salih Gümüşbuğa olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Çiğdem G. (30), Abdullah G. (5), Esma Betül G. (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı.

Haberin Devamı

Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Remzi Akdemir hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin