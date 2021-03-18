Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

H.B'nin adresinde 0,25 gram uyuşturucu ve 7 sentetik hap, E.G'nin adresinde de 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G. sevk edildiği adliyede tutuklandı, H.B. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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