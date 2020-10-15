Çankırı'da Bizans dönemine ait 8 sikke ele geçirildi
Çankırı İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 8 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait 8 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kültür Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Çankırı Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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