Çankırı'da Bizans dönemine ait 8 sikke ele geçirildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait 8 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kültür Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Çankırı Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.