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ÇANKIRI (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Çankırı'da Bizans dönemine ait 8 sikke ele geçirildi

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Çankırı'da Bizans dönemine ait 8 sikke ele geçirildi
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Çankırı İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, 8 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında şüpheli bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde ve araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait 8 adet sikke ele geçirildi. Şahıslar hakkında 'Kültür Tabiat Varlığı Kaçakçılığı Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Çankırı Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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