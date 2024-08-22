×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çankırı'da arkadaşını tüfekle öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı#Cinayet#Polis
Çankırıda arkadaşını tüfekle öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 10:23

Çankırı'da C.Ö., alacak tartışmasında arkadaşı Ali Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ali Acar ile arkadaşı C.Ö. arasında, alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.Ö., yanında getirdiği pompalı tüfek ile Ali Acar'a ateş etti. Acar, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, C.Ö. olay yerinden kaçtı.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Acar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. C.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çankırı#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!