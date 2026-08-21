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Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı Depremi#Ilgaz İlçesi#AFAD Açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 05:36

 AFAD tarafından açıklanan verilere göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.06'da, merkez üssü Ilgaz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 12,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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#Çankırı Depremi#Ilgaz İlçesi#AFAD Açıklaması

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