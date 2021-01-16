Çankırı'da, 3 kilometre ters yönde giden sürücüye para cezası

Çankırı'da, 13 Ocak'ta Küçük Sanayi Sitesi'nden kent merkezi yönünde otomobille 3 kilometre ters yönde ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Ters yönde giden sürücü diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Orta ilçesinde oturan Y.K. adlı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 1339 TL para cezası uygulandı.