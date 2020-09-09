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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-
Haber Giriş: 09.09.2020 - 22:46 | Son Güncelleme:

Çankırı Valisi açıkladı... Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

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Çankırı Valisi açıkladı... Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarının, yurtlara yerleştireceklerini belirtti.

Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Çankırı Valisi açıkladı... Karantina kurallarını ihlal edenler, yurtlara yerleştirilecek

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