Çankırı sağanak ve dolu sonrası beyaza büründü

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bir süre etkisini artırarak gösteren yağış, yerini doluya bıraktı. Aniden etkili olan dolu nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan, yollarda su birikintileri meydana gelirken bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yağış ile ilgili açıklama yaptı. Sopacı, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu yağışının başladığını söyledi. Başkan Sopacı, "Yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içerisinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz" dedi.