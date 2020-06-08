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DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 19:17,Son Güncelleme:

Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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Çankırı merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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Çankırı merkezli 4 ilde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Çankırı merkezli İstanbul, Çorum ve Kastamonu illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y., O.M., M.Y., S.C., Ö.Y., S.C., R.Y., H.E. ve F.M. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 50 gram bonzai ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Çankırı'ya getirilen şüpheliler, hastanedeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

 

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