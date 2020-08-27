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Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 15:25 |  Son Güncelleme:

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, koronavirüse yakalandı

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Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, koronavirüse yakalandı
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Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a yapılan koronavirüs(Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ÇANKIRI İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, yaşadığı halsizlik nedeniyle Çankırı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aksoy'a Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine Aksoy, evinde izole edilerek, tedaviye alındı. Sadettin Aksoy'un sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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