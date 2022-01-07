Çankaya’da yasama, yürütme ve yargı buluşması

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Çankaya Köşkü’nde basına kapalı yuvarlak masada yapılan öğle yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı katıldı. Köşk’teki yemekle ilgili açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşıldı. Erdoğan, her yılın ocak ayında geleneksel hale gelen toplantıda yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile buluşuyor.