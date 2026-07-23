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Çankaya’da Vekil CHP’li

Güncelleme Tarihi:

#Çankaya Belediye Meclisi#CHP#Çankaya
Çankaya’da Vekil CHP’li
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 07:00

Çankaya Belediye Meclisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘suç örgütü kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in görevden uzaklaştırılması sonrasında dün belediye başkanvekili seçimi için toplandı.

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Başkanvekilliği için CHP’li meclis üyeleri Fevzi Gümüş ve Haldun Güler aday oldu. İki tur olarak gerçekleştirilen seçimin ilk turunda Güler 30, Gümüş 6 oy aldı. 5 boş oy kullanıldı, 2 oy geçersiz sayıldı. İkinci turda ise Güler 37, Gümüş 2 oy aldı. Bu turda 3 kişi boş oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Çankaya Belediyesi Başkanvekili seçilen Güler, "Başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri, adalet yerini bulup başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.    

Çankaya’da Vekil CHP’li

Öte yandan, soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül, İstanbul’da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 3 şüphelinin Ankara’ya getirileceği öğrenildi. Soruşturma kapsamında daha önce Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı.

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#Çankaya Belediye Meclisi#CHP#Çankaya

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