Çankaya’da operasyon: 36 gözaltı kararı

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ŞAFAK OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; ‘suç örgütü kurma, örgüte üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarıyla Çankaya Belediyesi’ne yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan’ın da aralarında olduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık yaptığı açıklamada, şüphelilerden 30’unun gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Belediyeye yönelik operasyon dün sabaha karşı saat 04.45 sıralarında başladı. Görevli polis ekipleri belediye çevresini bariyerlerle kapattı. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, savcılık incelemesi sırasında belediyenin hukuk işleri müdürlüğünün sürece dahil edilmediğini ve avukatların inceleme heyetinde yer alma talebinin reddedildiğini iddia etti. Çetin, operasyon sırasında yalnızca dört belediye güvenlik görevlisinin polis ve savcılara odaların yerlerini göstermek üzere eşlik ettiğini belirterek, “Tutulan tutanaklara arkadaşlarımızın attığı imzaların kopyasını dahi tarafımıza vermediler. Alınan bilgisayarların, dijital verilerin ve dosyaların bir kopyası da tarafımıza teslim edilmedi” iddiasında bulundu.

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İHALELER MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamının belediyenin temizlik ve imar ihalelerine yönelik olduğu iddia edildi.

POLİSE YEDEK ANAHTAR YOLLADI

ÇANKAYA Belediye Başkanı Güner’in evinde arama ve gözaltı işlemi yapmak isteyen polis ekipleri, Güner’in yurtdışında olması nedeniyle başta içeri giremedi. Başkan Güner ile iletişim kurulmasının ardından polis ekiplerine yedek anahtar ulaştırıldı ve ikamette arama gerçekleştirildi. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç saat içinde Ankara’da olacağı bilgisini paylaşarak, “Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim” dedi. Güner, KKTC dönüşünde havalimanında gözaltına alındı.

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ÖZEL: GİZLİ TANIKTAN İFTİRA

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir gizli tanık oldu. İftira atıyor, onunla belediyemize operasyon yapıyorlar” dedi:

“İstanbul’dan Ankara’ya operasyon savcıları devşirenlere şunu söylüyorum; sabah 05.30’da Hüseyin Can’a programı kesip dönebileceğimi söyledim. O ise ‘Genel Başkanım, siz programa devam edin. Siz yürümezseniz her şey durur’ dedi. Hüseyin Can, evladım gibi evladım! Bizi durdurmaya çalışanlara, AKP yargı kollarına şunu söylüyorum; dimdik ayaktayız. Bu da size dert olsun.”