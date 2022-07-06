Çankaya’da esnafı dinledi

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Akşener’i çiçekle karşılamak isteyen küçük çocuklar, parti otobüsü planlanan yerde durmadığı için yaşanan izdihamdan dolayı ezilme tehlikesi geçirdi.

Vatandaşlara hitap eden Akşener, “‘En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır’ dedik. Söyledik, söyledik, söyledik. Tamamını yapamadılar. Çünkü onu yapsalar Telekom’dan 24 milyar lirayı Hariri’lerin cebine koyamazlardı” dedi.

Akşener daha sonra saatçi, telefoncu, kuyumcu ve gözlükçü esnafını ziyaret etti. Bir gözlükçü dükkânının sahibi, Akşener’e elektrik kesme ihbarnamesini gösterdi. Ziyaretin sonunda Akşener, bir güneş gözlüğünü deneyip satın aldı.