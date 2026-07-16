Çankaya’da başkan tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkanvekili Emre Doğan’ın da olduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler önceki gün adliyeye sevk edildi.

GİZLİ TANIK BEYANLARI

Güner’e emniyet sorgusunda dosyanın gizli tanığının beyanlarına ilişkin soru sorulmadı, savcılık sorgusunda ise bu beyanlar soruldu. Güner gizli tanık beyanlarına ilişkin “Gizli tanık beyanlarını kesinlikle kabul etmiyorum” dedi. Sorgularının ardından savcılık şüphelilerin tamamını tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Şüphelilerin hâkimlik sorguları dün sabah saatlerine kadar devam etti.

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‘BANA BUNLAR SORULMADI’

Güner, hâkimlik sorgusunda rızasıyla yurtdışından dönüp teslim olduğunu belirterek, “Rüşvet alma ve örgüt kurma suçu ile ilgili herhangi bir soru sorulmadı. Cumhuriyet savcılığına sorduğumda örgüt şemasının daha sonra çizileceği söylendi. Bana yönelik isnadın bir ihalenin iptali konusudur. Kamu zararına uğratılması söz konusu değildir aksine kamu yararı söz konusudur” dedi. Güner dahil 24 şüpheli ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘rüşvet alma’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

Başkan Hüseyin Can Güner, İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırıldı.