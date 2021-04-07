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Haber Giriş: 07.04.2021 - 03:54 | Son Güncelleme:

Çankaya Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Çankaya'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

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Çankaya Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Çankaya'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Ülkemizde kargo dağıtımlarında veya posta gönderilerinde herhangi bir karışıklık yaşanmaması için posta kodu çok önemlidir. Posta kodları ilçe ve mahalleler hakkında doğru bilgileri vermektedir. Bu nedenle kişilerin kendi posta kodlarını öğrenmeleri büyük önem taşımaktadır. Peki Çankaya posta kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Çankaya'nın ve mahallelerinin posta kodlarını sizlere detaylıca derledik.

Ankara ilinin Çankaya ilçesinin posta kodu merkezden farklı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Çankaya ilçesindeki bazı mahallelere aynı posta kodunu kullanmaktadır.

 Çankaya Posta Kodu Kaçtır?

 Çankaya Ankara ilimizin bir ilçesi olmaktadır. Çankaya ilçesinin posta kodu ise 06530 olarak düzenlenmiştir. Çankaya ilçesine bağlı olan pek çok mahalle bulunur. Çankaya ilçesine bağlı toplamda 19 mahalle yer almaktadır. Bu mahallelerin bazıları aynı posta koduna sahip iken bazıları farklı posta kodları kullanmaktadır.

 06530 Posta Kodunu Kullanan Mahalleler

 - Çiğdem Mahallesi

 - İşçiblokları Mahallesi

 - Karakusunlar Mahallesi

 - Küçükkaymaklı Mahallesi

 - Lefkoşe Mahallesi

 - Magosa Mahallesi

 - Omorfo Mahallesi

 - Yıldızlar Mahallesi

 - 100. Yıl Mahallesi

 06805 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

 - Ahlatlıbel Mahallesi

 06540 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

 - Ayrancı Mahallesi

 06490 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

 - Bahçelievler Mahallesi

 - Emek Mahallesi

 - Yukarıbahçelievler Mahallesi

 06520 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

 - Balgat Mahallesi

 - Cevizlidere Mahallesi

 - Ehlibeyt Mahallesi

 - Nasuhakar Mahallesi

 - Oğuzla Mahallesi

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