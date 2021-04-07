Çankaya Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Çankaya'nın ve mahallelerinin Posta Kodları

Ankara ilinin Çankaya ilçesinin posta kodu merkezden farklı olarak belirlenmiştir. Ayrıca Çankaya ilçesindeki bazı mahallelere aynı posta kodunu kullanmaktadır.

Çankaya Posta Kodu Kaçtır?

Çankaya Ankara ilimizin bir ilçesi olmaktadır. Çankaya ilçesinin posta kodu ise 06530 olarak düzenlenmiştir. Çankaya ilçesine bağlı olan pek çok mahalle bulunur. Çankaya ilçesine bağlı toplamda 19 mahalle yer almaktadır. Bu mahallelerin bazıları aynı posta koduna sahip iken bazıları farklı posta kodları kullanmaktadır.

06530 Posta Kodunu Kullanan Mahalleler

- Çiğdem Mahallesi

- İşçiblokları Mahallesi

- Karakusunlar Mahallesi

- Küçükkaymaklı Mahallesi

- Lefkoşe Mahallesi

- Magosa Mahallesi

- Omorfo Mahallesi

- Yıldızlar Mahallesi

- 100. Yıl Mahallesi

06805 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

- Ahlatlıbel Mahallesi

06540 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

- Ayrancı Mahallesi

06490 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

- Bahçelievler Mahallesi

- Emek Mahallesi

- Yukarıbahçelievler Mahallesi

06520 Posta Kodunu Kullanan Çankaya İlçesi Mahalleleri

- Balgat Mahallesi

- Cevizlidere Mahallesi

- Ehlibeyt Mahallesi

- Nasuhakar Mahallesi

- Oğuzla Mahallesi

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