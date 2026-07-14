×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARA SPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi adliyede

Güncelleme Tarihi:

#Çankaya Belediyesi#Hüseyin Can Güner#Yolsuzluk
Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma: Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 kişi adliyede
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:13

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Haberin Devamı

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, adliyeye getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güner ve 29 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çankaya Belediyesi#Hüseyin Can Güner#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!