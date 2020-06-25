Çankaya Belediyesi zabıta alımı yapacağını duyurdu.. Zabıta alımı başvuru şartları nelerdir, son gün ne zaman?

Zabıta alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Çankaya Belediyesi zabıta alımı için ilan yayımladı. İlana göre adaylar başvuru belgelerini 23 Haziran’dan itibaren 26 Haziran mesai bitimine kadar teslim edebilecekler. Başvuru formu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki Çankaya Belediyesi zabıta alımı başvuru şartları nelerdir?

ZABITA ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar başvuru belgelerini 23.06.2020 Salı gününden 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe- Çankaya adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini yapmasına engel teşkil edecek hastalığı bulunmamak,

f) İlan edilen kadro şartlarını taşımak,

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