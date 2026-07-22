Çankaya Belediyesi Başkan Vekilli Haldun Güler oldu

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Çankaya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden geçici tedbir ile uzaklaştırılmasının ardından, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi kapsamında Belediye Başkan Vekilini belirlemek üzere toplandı. Meclis 1’inci Başkan Vekili Veli Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından seçim süreci ve oylama usulü meclis üyelerine aktarıldı. Belediye Başkan Vekilliği için CHP’li meclis üyeleri Haldun Güler ile Fevzi Gümüş aday oldu. Gizli oylama usulüyle yapılan seçimin ilk turunda 5 boş ve 2 geçersiz oy kullanılırken, Haldun Güler 30, Fevzi Gümüş ise 6 oy aldı. İlk turda gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur oylamasında ise 3 boş ve 1 geçersiz oy çıkarken, Haldun Güler 37 oy, Fevzi Gümüş ise 2 oy aldı. Haldun Güler, ikinci turda gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayıp Çankaya Belediyesi Başkan Vekili seçildi.

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Haldun Güler, yaptığı konuşmada, “Demokratik bir olgunlukla tamamlanan bu seçimlere katılarak şahsımı başkan vekilliğine layık gören tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Hüseyin Can Güner Başkanımızın başlatmış olduğu tüm hizmetleri adalet yerini bulup başkanımızın tekrar görevine döneceği güne kadar ortak akılla ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla kesintisiz devam ettireceğiz. Belediye hizmetlerimizi sürdürürken Hüseyin Can Güner Başkanımızın bugüne kadar yaptığı gibi halkın vergilerinden oluşan bütçemizi tertemiz, şeffaf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeten belediyecilik anlayışıyla kullanacağız. Emekçilerimize haklarını yine en yüksek standartlarda vermeye devam edeceğiz. Hüseyin Can Güner Başkanımızın, Büyükşehir ve Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi Büyükşehir Meclis Başkan Vekili Emre Doğan arkadaşımızın, Çankaya Meclis Üyesi Ahmet Ağırman arkadaşımızın, Başkan Yardımcımız Mesut Akıncı’nın, Mehmet Yıldırım Müdürümüzün ve şu an tutuklu olan tüm çalışanlarımızın adalet yerini bulup en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarını temenni ederek onları bir an bile unutmadan hizmetlerimizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim” dedi.

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HALDUN GÜLER HAKKINDA

Haldun Güler, 1962 yılında Ankara’nın Polatlı ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yeminli Mali Müşavir olarak görev yaptı. 1990’lı yıllarda CHP üyesi olan Güler, seçimlerde aktif görevler aldı. Hile ve Yolsuzluk Denetimi, Sayıştay Denetimi, Vergi Kaçakçılığı, İflas-Konkordato Hukuku gibi alanlarda akademik çalışmalar yapmış, bu konularda uzun yıllar bilirkişilik yaptı. Yayınlanmış 2 adet öykü kitabı ve çok sayıda mesleki makalesi bulunmaktadır. 2024 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Meclis Üyesi seçilmiş oldu.

Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.