Çankaya Belediye Başkanı’na malvarlığı soruldu

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'suç örgütü kurma', 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Başkan Güner’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

EŞİMİN GÜN ALTINLARI

Geçimini nasıl sağladığı ve malvarlığı sorulan Güner, “Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. İkamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin 3/4 hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 plakalı Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup annem tarafından kullanılmaktadır. Bu gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan malvarlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştirler. İş Bankası, VakıfBank, Finansbank ve Akbank’ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası’ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Güner’e sorguda, kendisine ait adreslerde el koyulan 50 gram altın ve 100 bin TL de soruldu. Güner, “Eşimin gün altınları olduğunu biliyorum. Nakit Para da bize aittir” yanıtını verdi. Arama tutanağında el koyulan Iphone 17 marka telefon için ise “şifresini vermek istemedi” notu düştüğü görüldü.

İHALELERİ BEN YAPMAM

İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Güner şunları söyledi:

"Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Kimseden herhangi bir menfaat temin etmedim. Tüm ihaleler neticelendiğinde herhangi bir usulsüzlük denetim ve gözetim yükümlüğünün ihmal ya da bir kamu zararı olmadığı gibi müşteki dilekçesinde soyut ve mesnetsiz iddialar ötesinde somut bir isnatta bulunmamaktadır.”