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Çankaya Belediye Başkanı Güner’in ifadesi ortaya çıktı: İhalelerle bilgim ve ilgim yoktur

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#Hüseyin Can Güner#Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner#Rüşvet
Çankaya Belediye Başkanı Güner’in ifadesi ortaya çıktı: İhalelerle bilgim ve ilgim yoktur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 16:34

Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyetteki ifadesinde mal varlığının belediye başkanı seçilmeden önce kişisel birikim ve miras yoluyla edinildiğini belirtti. İhale süreçlerinin kendi belirlediği usullerle yürütülmediğini ifade eden Güner, "İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur." dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 kişi, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı.

Çankaya Belediye Başkanı Güner’in ifadesi ortaya çıktı: İhalelerle bilgim ve ilgim yoktur

"MİRAS VE BİRİKİM" CEVABI 

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Geçimini nasıl sağladığı ve mal varlığı sorulan Güner, “Belediye başkanı maaşı ve belediye meclisi huzur hakkından gelen miktarlarla sağlamaktayım. Ayrıca mirastan intikal eden bir daireden kira gelirim vardır. İkamet adresini beyan olarak verdiğim konut adıma kayıtlıdır. Keçiören ilçesinde mirastan intikal ettiğini beyan ettiğim dairenin 3/4 hissesi, İzmir ili Seferihisar ilçesinde 500 metrekare arsa, 06 plakalı Hyundai Bayon marka araç adıma kayıtlı olup annem tarafından kullanılmaktadır. Bu gayrimenkullerin ve taşınır malların tamamı belediye başkanı olarak seçilmemden önce olan mal varlıklarıdır. Kişisel birikim ve miras yoluyla edinilmiştirler. İş Bankası, VakıfBank, Finansbank ve Akbank’ta kredi kartlarım ve hesaplarım aktiftir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi huzur hakkı için Garanti Bankası’ndan hesap açıldı. Kripto hesabım yoktur" ifadelerini kullandı.

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Çankaya Belediye Başkanı Güner’in ifadesi ortaya çıktı: İhalelerle bilgim ve ilgim yoktur

“İHALELERİN HAZIRLANIŞI VE YAPILMASINDAN BİLGİM VE İLGİM YOKTUR”

İhale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Güner, "Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usulleri yapıldıktan sonra mali hizmetler müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim" dedi.

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