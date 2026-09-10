Caniye en ağır ceza

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İstanbul Eyüpsultan’da, 13 Temmuz 2025’te yol kenarında bir valiz içinde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ın cesedi bulundu. Genç kızın, kafasına ve yüzüne aldığı sert darbelerin etkisiyle beyin kanaması nedeniyle öldüğü belirlendi. Olay sonrası erkek arkadaşı olduğu öğrenilen, polislikten ihraç edilen, 8 suç kaydı bulunan Cemil Koç ve 8 kişi tutuklandı. Öldürülen Ayşe Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın soruşturma aşamasında verdiği ifadesini, sanık Cemil Koç ile paylaştıkları öne sürülen polislerin dosyası, cinayet davası dosyası ile birleştirildi. 2 dosyanın birleştirilmesi ile davada sanık sayısı 11’e yükseldi.

KARAKOLDA İŞKENCE GÖRÜNTÜSÜ

Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmda Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz mahkemeye bir CD sunarak “Öncelikle hepsinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Elimde bir CD var. Cemil’in polisken karakollardaki işkence görüntüleri, bunu da dosyaya sunmak istiyorum. Hiçbiri indirim almasın, en ağır cezayı alsınlar” dedi.

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Suçlamayı kabul etmeyen Cemil Koç, “Cinayet işlemedim, öldürme yok. Yüksek doz uyuşturucu tüketimi sonrası merdivenden denge kaybedip düşme var” iddiasında bulundu.

Anne Halime Tokyaz, sanık Cemil Koç’un Ayşe Tokyaz’ın uyuşturucu kullandığı iddiası üzerine sinir krizi geçirerek “Yeter iftira attığın anneyim ben anne. Kızımın acısını bile yaşayamadım, benim kızım uyuşturucu mu kullanıyordu Allah’tan kork” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Koç’u ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘şantaj’ suçundan 3 yıl, ‘cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Savunma ve beyanlarında işlediği suçtan pişman olduğu yönünde bir kanaat oluşmadığı gerekçesi ile cezasında taktir indirimi yapmadı.

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Mahkeme heyeti, sanıklar Oğuz Kal, Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak’ı ‘suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık İlker Umut Uğurlu’ya ‘suçluyu kayırma’ suçundan 7.5 yıl, sanık Necdet Çetinkaya’ya ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluk hallerinin devamına karar verdi. 7 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. Cemal Arslan ve Mustafa Enes Aktaşçı’nın ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan beraatına karar verdi. Cemal Arslan’ı tahliye etti. Ayrıca mahkeme, sanık Zülfü Bektaş’ın ‘gizliliğin ihlali’ suçundan 500 gün adli para cezasına çarptırılmasına ancak suçu kamu görevlisi olarak işlemesinden dolayı 750 güne artırılmasına ve bu cezada sanığın ekonomik durumu göz önüne alınarak 75 bin lira olmasına karar verdi.

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