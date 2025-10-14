Caniye en ağır ceza

Haberin Devamı

Sivas’ta yaşayan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara’da yaşayan Hüseyin Sönmez (35) olduğunu belirledi.

500 BİN LİRA BORCUNU İSTEMEYE GELMİŞ

Eve kamufle olup girerek binada 5 saat kalıp cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez’in Ankara’ya döndüğü belirlendi. Ankara’da gözaltına alınan Hüseyin Sönmez, çocukların 5 yıl önce kaybolan babası Uğur Şimşek’e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek’in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara’da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi. Sivas 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada söz alan çocukların annesi Ayşegül Şimşek, “Halen suçunu inkâr ediyor. Hangi insan bunu yapar. Orada utanmadan oturuyor. 2 çocuğu öldürmek için ne istiyordu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Hüseyin Sönmez ise yazılı savunmasını verdiğini ve suçsuz olduğunu, tuzağa düşürüldüğünü belirterek, “Şimşek ailesi çocukları ölmüş hâlâ para peşinde koşuyor. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Sönmez’i, Melisa ve Umutcan Şimşek kardeşleri öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığa ‘hırsızlık’, anne Ayşegül Şimşek’e karşı ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme’ ve kamuya karşı da ‘6136 sayılı Yasa’ya muhalefet’ suçlarından toplamda 17.5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti cezaları üst sınırdan verirken, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.