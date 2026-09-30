Caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Daha sonra Salih Binici 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı. Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Binici ile 3 çocukları olan Kölge'nin vücudunda 22 kesici-delici alet yarası tespit edildiği kaydedildi. Salih Binici'nin ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame, Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.