Caniye 2 can için çifte müebbet

İstanbul Sarıyer’de, 26 Haziran 2025’te, Samet Terzi (19) eski nişanlısı Oya Budak (18) ve 13 yaşındaki kardeşini alarak yemek yeme bahanesiyle Maslak’taki ormanlık alana götürdü. Samet Terzi, 6 ay önce başka birinin cinsel saldırısına uğrayarak hamile kalan Oya Budak’a ayrılmak istemediğini ve kendisinden çocuk yapmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alan Samet Terzi, yanında getirdiği silahla genç kadına defalarca ateş etti. Oya Budak ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Kaçan Samet Terzi’yi amcasının evinde yakaladı. Terzi, mahkemece tutuklandı.

SAVCI ‘PLANLI CİNAYET’ DEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Samet Terzi hakkında, bebeğe karşı ‘tasarlayarak kasten öldürme’, Oya Budak’a karşı ise ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede, Oya Budak’ın olaydan 6 ay önce Anıl Özel isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığı ve bunun sonucunda hamile kaldığı anlatıldı. Oya Budak’ın başkasından hamile kaldığı düşüncesinde olan Samet Terzi’nin bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde ‘namusunu temizlemek’ saiki ile Oya Budak’ı öldürmeye yönelik plan yaptığı belirtildi.

Olay günü buluştuklarında Samet Terzi’nin Oya Budak’a, “Başkalarından çocuk yapıyorsun, ben de istiyorum” dediği, Oya Budak’ın da “Ben bunu doğurmaktan korkuyorum nasıl yapacağım, yapmayacağım” dediği, Samet Terzi’nin ise “Yapmazsan ayrılırım” diyerek sinirlendiği ve Oya Budak’a defalarca ateş ettiği anlatıldı. Oya Budak’ın kardeşinin olayı gördüğü de ifade edildi.