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Caniye 2 bin 43 TL ceza

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#Kedi#İşkence#Sosyal Medya
Caniye 2 bin 43 TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

İstanbul'da kız arkadaşının kedisine işkence yapıp görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Murat Serdem İçer hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL ceza kesildi.

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İstanbul Pendik’te Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan Murat Serdem İçer, geçen pazar günü kız arkadaşına ait kediye evi kirlettiği gerekçesiyle işkence yaptı. Kediyi yıkadığı sırada boğmaya çalışan sonra da duvardan duvara çarpan Murat Serdem İçer’in kayda aldığı işkence görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

SERBEST KALDI

Ekipler, Murat Serdem İçer’i evinde gözaltına aldı. İçer’in polise, “Dışkısını evin içine yaptı, evi kirletti, çok öfkelendim” dediği iddia edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan İçer, adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İçer’e Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL ceza kesildi. İçer’in işkence ettiği kız arkadaşına ait kedi ise veteriner kontrolünün ardından koruma altına alındı.

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#Kedi#İşkence#Sosyal Medya

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