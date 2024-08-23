Caninin yalanını savcı ortaya çıkardı

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İddiaya göre, Gökhan Akkaya, ayrı yaşadığı Öznur Akkaya ile barışma isteğiyle buluşmuş, olumsuz yanıt alınca da eşini katletmişti.

Gökhan Akkaya ifadesinde özetle, “Eşimin üst komşumuz olan Abdulatif Ali (24) isimli şahısla mesajlaştığını görünce aramızda tartışma çıktı. Eşimin telefonunu kırdım, Abdullatif’i eşimi rahatsız etmemesi için uyardım. Daha sonra eşimin üst kat komşumuz olan Abdulatif Ali isimli şahısla kaçtığını öğrendim” demişti.

Abdulatif Ali de ifadesinde “Öznur Akkaya ile 4 aydır tanışıyorum ve kendisi sevgilim olurdu. Öznur 3 Ağustos’ta evden kaçarak yanıma geldi. Olay günü 20.45 sıralarında işten çıkarak yemek yemek için İkitelli’ye gittik, akabinde Gökhan isimli şahıs dolmuş içerisinde bizi gördü, bizi dolmuştan indirdi, beni oradan uzaklaştırdı ben de ihbarda bulunmak için polis merkezine gittim” ifadelerini kullanmıştı.

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8 GÜN ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Bu iddiaları araştıran savcılık, Öznur Akkaya’nın 15 Haziran’da intihara teşebbüs ettiğini, 1 Temmuz günü de Abdulatif Ali’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa şikâyette bulunduğunu tespit etti. Savcılık, Ali’nin ‘cinsel taciz’, ‘tehdit’, ‘hırsızlık’ suçlarından suç kaydı olduğunu da belirledi. Öte yandan Öznur Akkaya’nın, olaydan 8 gün önce 6 Ağustos 2024’te savcılığa giderek eşi Gökhan Akkaya hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan şikâyetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.