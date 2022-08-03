Caninin savunması “Bir anlık öfkeyle yaptım”

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Ancak, Ünal ile Yıldırım arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışmalar ve kavgalar yaşanıyordu. Ünal, iddiaya göre, 31 Temmuz’da evde yeniden tartıştığı Melek Yıldırım’ı dövüp dışarı çıktı. 1 Ağustos günü 02.00 sıralarında, Yıldırım, eve dönen Ünal’a kapıyı açmadı.

BALKONA TIRMANDI

Buna sinirlenen Ünal, alttaki demir şebekelerden 2’nci kattaki evin balkonuna tırmanıp 2 çocuğu ile uyuyan Yıldırım’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Ünal, daha sonra polisi arayarak Yıldırım’ı öldürdüğünü itiraf etti. İhbarla adrese giden polis ekipleri, Yıldırım’ı kanlar içinde buldu, çocuklarının da annelerinin başında ağladığını gördü. Gözaltına alınan Ramazan Ünal ifadesinde, “Sürekli kocasıyla konuşuyordu. Bu nedenle kıskançlık krizine girdim. Bir anlık öfkeyle yaptım, pişmanım” dedi. Adliyeye sevk edilen Ünal, tutuklandı.